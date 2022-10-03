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    150-летний юбилей Ахмета Байтурсынова отметят в Париже

    3 Октября 2022, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Париже состоятся мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного писателя, лингвиста Ахмета Байтурсынулы и 100-летию эстрадной певицы Розы Баглановой. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося общественного деятеля, лингвиста и писателя Ахмета Байтурсынулы. В мероприятии примут участие вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов, заместитель генерального директора ЮНЕСКО, а также ученые из Азербайджана, Казахстана, Германии и Турции», - сообщил Айбек Смадияров в ходе брифинга МИД.

    Он проинформировал, что в этот же день планируется проведение торжественного концерта, посвященного 100-летию со дня рождения оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой с участием этнофольклорного ансамбля «Сазген сазы», народной артистки Нуржамал Усенбаевой, заслуженных деятелей Казахстана Медета Чотабаева, Жубаныша Жексенулы, Рената Гайсина, а также лауреата международных конкурсов Ерке Есмахан. В прошлом году на 41-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО две знаменательные даты вошли в список памятных дат ЮНЕСКО на 2022-2023 годы.

    Фото: upload.wikimedia.org

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Франция 150-летие Ахмета Байтурсынова
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