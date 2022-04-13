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    150-летие поэта Мухамеджана Сералина отметят в Костанайской области

    13 Апреля 2022, 19:38

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Юбилей поэта и публициста Мухамеджана Сералина отметят в этом году в Костанайской области, а также в его родном крае - Карабалыкском районе. Об этом сообщил заместитель акима Карабалыкского района Ибрагим Бекмухамедов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Мухамеджан Сералин родился в 1872 году в селе Урнек Карабалыкского района. Как отметил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель акима Карабалыкского района И. Бекмухамедов, в рамках подготовки к юбилею в прошлом году в селе Урнек проведено благоустройство и ремонт места захоронения.

    Помимо этого, в поселке Карабалык проведен средний ремонт улицы Сералина и установлена памятная стела, торжественное открытие которой дало старт празднованию юбилея.

    «На сегодня в районе создана рабочая группа по празднованию юбилея, куда вошли лидеры общественного мнения, аксакалы, местные исполнительные органы. План включает в себя 18 ключевых мероприятий, в том числе: написание и издание книги о жизненном пути М. Сералина, перевод на русский язык двух поэм «Топжарған» и «Гүлқашима», организация и проведение международной научно-практической конференции с участием потомков Сералина, видных ученых деятелей Костанайской области и гостей из РФ»,- сообщил Ибрагим Бекмухамедов.

    Также в рамках 150-летия поэта в течение года планируется провести культурно-спортивные мероприятия, областной конкурс «Жазбаша», круглые столы, выставки и экскурсии для учащихся.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура История Казахстана Акимат Юбилей Память
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