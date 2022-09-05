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    150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова

    5 Сентября 2022, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня день рождения выдающегося казахского политического деятеля, ученого и просветителя Ахмета Байтурсынова. В Казахстане Ахмет Байтурсынов почитается как Учитель нации — «Ұлт ұстазы». Выдающийся просветитель казахского народа Ахмет Байтурсынов прошел тяжелые испытания, отстаивая национальные интересы казахов и мечты о лучшей жизни, повышая их образованность. Юбилей просветителя отмечается под эгидой ЮНЕСКО.

    Ахмета Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Сарытубек Жангельдинского района Торгайской области (ныне - Костанайская область). Казахский поэт, ученый-литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик и общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения казахского народа начала 20 века, государственный деятель, ученый-основоположник казахского языкознания и литературоведения, реформатор национального письма, просветитель и член исполнительной власти Алаш-Орды.

    Трудовая деятельность

    В 1895—1909 гг. работал учителем в русско-казахских школах гг. Актобе и Костанай, заведовал городским училищем в Каркаралы.

    Политическая деятельность Байтурсынова начинается с 1905 года. Он один из авторов Каркаралинской петиции, под которой подписались 14500 человек. В ней поднимались вопросы местного управления, суда; изменения системы народного образования; свободы совести и вероисповедания; выпуска газет, открытия типографий; принятия новых законов.

    1 июля 1909 года Байтурсынов арестован и посажен в Семипалатинскую тюрьму по обвинению в распространении идеи автономного самоуправления, разжигании нацинальной вражды между русскими и казахами. Царскими властями принимается решение о его выселении из Казахстана.

    С 9 марта 1910 года вплоть до конца 1917 года Байтурсынов живет в Оренбурге. Вместе с А.Бокейхановым, М.Дулатовым Байтурсынов издавал первую общенациональную газету «Қазақ», которая выступала против передачи русским крестьянам-переселенцам лучших земель, предостерегла от поспешного перехода кочевых аулов к оседлости, знакомила с методами ведения земледелия и животноводства, призывала к единению народа и активной политической борьбе, повышению грамотности и культурного уровня.

    В январе 1916 года Байтурсынов — участник заседания мусульманской фракции Госдумы. Свою точку зрения на отношение народа к Февральской и Октябрьской революциям Байтурсынов сформулировал так: «Насколько казахам была понятна Февральская революция, настолько Октябрьская оказалась ими непонятой. Первую казахи вняли дословно и восприняли с радостью, потому что она избавила их от эксплуатации и угнетения царскими властями, в них укрепилась давняя мечта о самоуправлении». Осторожное отношение казахов к Октябрской революции Байтурсынов объяснял отсутствием в обществе капиталистических отношений и соответствующих классовых слоев общества.

    Байтурсынов, Бокейханов и Дулатов — создатели партии «Алаш» и правительства Алашорды, «отцы» казахской национальной государственной идеи.

    В марте 1919 года Байтурсынов направлен в Москву для переговоров с советским правительством. В июле того же года назначен заместителем председателя Совнаркома.

    В 1920 году Байтурсынов написал письма В.И. Ленину, где подверг резкой критике первые шаги советской власти в Казахстане. В качестве члена Казревкома принял активное участие в установлении границ между Казахстаном и Россией.

    В апреле 1920 года Байтурсынов подал заявление о вступлении в РКП (б), но в 1921г. вышел из партии из-за разногласий с большевиками. В 1920—1921гг. — нарком образования КазАССР. В 1922—1925 гг. возглавлял научно-литературную комиссию Наркомпросвещения Казахстана. Наряду с государственной службой Байтурсынов занимался педагогической деятельностью: в 1921—1928 гг. преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в институтах народного просвещения.

    2 июня 1929 г. в Алматы вместе с другими членами Алашорды Байтурсынов был арестован и переправлен в московскую Бутырскую тюрьму. 4 апреля 1930 ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, подготовке вооруженного восстания в Казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу.

    В феврале 1931 г. приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932г. — на трехлетнюю ссылку в Архангельск.

    В 1934 году Байтурсынов досрочно освобожден и возвратился в Алматы.

    8 октября 1937 г. вновь подвергся аресту. 8 декабря 1938 г. Байтурсынов был расстрелян.

    Научные труды

    Первая книга Байтурсынова «Қырық мысал» (Сорок басен) вышла в 1909г. В ней автор бичует колонизаторскую политику России, произвол, насилие властей. Взяв за основу традиционные сюжеты басен Эзопа, Лафонтена, Крылова и Абая, создал ряд оригинальных произведений, в которых жанр басни обрел национальные черты. Гражданская идея-мечта Байтурсынова выражена в книге «Маса» (Комар, 1911) — приобщать народ к знаниям и трудолюбию, способствовать развитию искусства, повышению культуры. Поэт призывает избавиться от невежества, равнодушия и халатности. Продолжая и развивая просветительские и критические традиции Абая, Байтурсынов поднял казахскую литературу на новый уровень.

    Статья «Главный казахский поэт» — одна из первых исследовательских работ Байтурсынова в области национального литературоведения. В ней рассматриваются историческая миссия Абая, самобытность и духовное богатство наследия поэта, раскрывается значение его произведений. Исследования и научные выводы Байтурсынова о художественном мастерстве Абая нашли свое отражение и развитие в казахском литературоведении.

    «Әдебиет танытқыш» (1926) — первый фундамент научно-теоретического труда на казахском языке, в котором дано точное определение истории, теории и критики литературы, методологии, приведена в систему казахская литературоведческая наука. В национальном литературоведении Байтурсынов сформулировал новые понятия, термины, категории, например, такие как: искусство слова, произведение, устная литература, стихотворение-размышление, иносказание, эпитет, переосмысление, олицетворение, гипербола, метафора, метонимия, ирония и другие. Байтурсынов изучал литературное наследие, устное народное творчество и издал отдельную книгу, куда вошли оригинальное художественное произведение — сказание «Ер Сайын» (1923) и сборник «23 жоқтау» (плачи, поминальные обрядовые песни) (1926).

    Байтурсынов — основоположник казахской профессиональной журналистики. Развивая идеи Абая о демократичном обустройстве общества, газета «Қазақ» пробуждала национальное самосознание, поднимала вопросы социального-политического характера, образования, просвещения и быта нас. Байтурсынов — автор и реформатор нового алфавита, который на основе арабские графики был адаптирован к казахскому языку и стал значительным научно-культурным достижением в развитии казахской письменности.

    «Оқу құралы» (Учебное пособие, 1912) — один из первых букварей, написанных на казахском языке; до 1925 года несколько раз переиздавался. «Тiл — құрал» — первое учебное пособие по казахскому языку, в котором дано определение лингвистическим понятиям, а также исследована и систематизирована языковая структура. Состоит из следующих частей: Морфология (1914), Фонетика (1915), Синтаксис (1916). Байтурсынов сформулировал грамматическую терминологию: имя существительное, глагол, местоимение, междометие, наречие, подлежащее, сказуемое, обстоятельство, служебные слова, часть речи, предложение, сложное предложение, обращение и другие. Байтурсыновым также написано практическое руководство для учителей «Тiл жұмсар» и учебное пособие «Баяншы».

    Отметим, что в 1988 году Ахмет Байтурсынов был реабилитирован. В честь А.Байтурсынова названы улицы и школы Казахстана, Институт языкознания, университет в городе Костанае, открыт Дом-музей и памятник.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область История Казахстана Дата 150-летие Ахмета Байтурсынова
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