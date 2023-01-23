150 актюбинцев подали заявки на легализацию иностранных автомобилей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Специализированном ЦОНе с утра началась акция по легализации иностранных автомашин, ввезенных до 1 сентября 2022 года. С утра легализовали свои транспортные средства 15 автовладельцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым новый госномер и техпаспорт получил житель города Актобе Нурдаулет Куанышбай. В торжественной обстановке документы и госномер актюбинцу вручил директор НАО «Правительство для граждан» по Актюбинской области Жанибек Камбаров.

«Автомобиль «Toyota Corola» приобрел год назад в Российской Федерации. Трудностей с оформлением не было никаких, сдал все необходимые документы и вот теперь моя машина легализована, я этому очень рад», - отметил Нурдаулет Куанышбай.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника УАП ДП Актюбинской области Вячеслава Бикмуханова, до обеда подали заявки 150 человек, 15 уже получили документы.

«Сегодня до обеда было подано около 150 заявок, также большое количество владельцев пришло, чтобы узнать о деталях подачи заявки. Сотрудники, в свою очередь, разъясняют все поэтапно. В первую половину дня уже казахстанские номера получили 15 автовладельцев», - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника УАП ДП Актюбинской области Вячеслав Бикмуханов.



Фото: пресс-служба ДП Акюбинской области

