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    15 тысяч казахстанцев отписались от аккаунтов с рекламой финпирамид в соцсетях

    22 Февраля 2023, 09:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проинформировало, как ведет борьбу с финансовыми пирамидами, передает МИА «Казинформ».

    Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами. Однако, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения в такие схемы.

    «Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК в Telegram-канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью Общество Финансовая пирамида Соцсети
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