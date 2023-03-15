15 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

118 лет назад (1905-1979) родился БАЙСЕИТОВ Канабек - певец, актер, драматург, народный артист Казахстана, один из первых режиссеров и основоположников Казахского театра оперы и балета (Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая).

Уроженец Алматинской области. Впервые свое актерское дарование К. Байсеитов проявил, будучи студентом казахского педагогического техникума. В организованном в 1927 году молодежном театре опробовался и в качестве режиссера. В том же году был принят в труппу Казахского драматического театра.

Параллельно с актерской деятельностью писал пьесы, такие, например, как «Озбыр болыс», «Зәуре», «Тартыс», «Келіншек» и др. В Казахском театре оперы и балета в постановке «Айман-Шолпан» М. Ауэзова и И. Коцыка исполнял роль Арыстана, в постановках Е. Брусиловского «Қыз Жібек» и «Ер Тарғын» - Толегена и Таргына, Абая - в постановке «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди.

Как один из первых режиссеров театра написал оперы «Абай», «Қыз Жібек», «Қамар сұлу», «Дударай», «Даиси», «Евгений Онегин» и «Князь Игорь». В качестве актера снялся во многих кинофильмах. Проявил себя и в жанре драматургии, комедии. В соавторстве с К. Шангытбаевым написал либретто к операм «Айсұлу», «Алтын таулар» и др. Написанная им книга «Құштар көңіл» переведена на русский язык.

Награжден орденами Красного Трудового Знамени, «Кұрмет Белгісі» и медалями.

65 лет назад (1958) родилась МУСАХАДЖАЕВА Айман Кожабековна - ректор Казахского национального университета искусств.

Родилась в г. Алматы. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (1979), концертный и камерный исполнитель, солистка оркестра, преподаватель.

Трудовая деятельность: руководитель группы виолончелей симфонического оркестра Дома культуры имени Ленина, г. Москва (1979-1980); солистка-инструменталистка Казахской государственной филармонии (1983); ассистент-стажер Московской консерватории (1983-1986); солистка-инструменталистка Казахской государственной филармонии (с 1984); доцент, заведующая кафедрой скрипки Алма-Атинской консерватории (с 1986); художественный руководитель - главный дирижер Государственного камерного ансамбля «Академия солистов» (с 1993 года).

На занимаемой должности - с мая 1998 года.

Награждена орденом Дружбы (РФ, 2011); медалями «Астана», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «За заслуги в культуре Gloria Artis», серебряной медалью Густава Малера и другими медалями; удостоена Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан 2008 года, звания «Астана қаласының кұрметті азаматы» (2007).

61 год назад (1962) родился БИСЕНГАЛИЕВ Марат Саметович - известный казахстанский скрипач и дирижёр.

Родился в г. Алматы. Окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени К. Байсеитовой по классу скрипки (1979); Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы (класс профессора Нины Патрушевой) (1981); Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора Бориса Беленького) (1984); аспирантуру Московской консерватории в классе профессора Валерия Климова (1988).

Учёбу завершил крупным сольным концертом на сцене Большого зала Московской консерватории с Государственным симфоническим оркестром СССР, на котором успешно исполнил скрипичный концерт Бетховена. В 1989 году создал в Алматы камерный оркестр «Алтын-Алма». В том же году приглашён на турне по Англии. На одном из концертов Марат исполнил скрипичный концерт Яна Сибелиуса и потряс слушателей своей эмоциональной раскрепощённостью и глубиной интерпретации. Присутствовавший на концерте продюсер звукозаписывающей компании «Наксос» Дэвид Дэнтон в тот же день предложил скрипачу контракт на запись его концертного репертуара. В последующие годы (1992-2008) было записано 14 компакт-дисков с крупнейшими западными звукозаписывающими компаниями, такими как «Наксос», «Марко-Поло», «Сони», «ЭМИ - Классикс», «Блэк-Бокс».

В начале 2003 года получил предложение от акима Западно-Казахстанской области Крымбека Кушербаева и руководителя Карачаганакского нефтегазового комплекса Джона Морроу создать в Уральске симфонический оркестр. Художественное руководство новым коллективом привело Марата к освоению нового вида музыкальной деятельности - дирижированию. С 2003 по 2008 годы Западно-Казахстанский филармонический оркестр Марата Бисенгалиева много гастролировал по городам Казахстана, Англии, Италии, Польши, Индии, Японии, Южной Кореи, России, Украины, с обширной концертной программой и записывал произведения К. Дженкинса, Э. Элгара и А. Серкебаева с такими крупными мировыми звукозаписывающими фирмами, как «Sony-BMG» и «EMI».

42 года назад (1981) родился ЖАППАРКУЛОВ Аскар Абдисаттарович - директор департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, юрист; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, экономист (2006); Университет Лестера, (Англия), по президентской программе «Болашак», магистр финансовой экономики.

Трудовая деятельность: работа на различных должностях частного и государственного сектора (2001-2011); главный эксперт, начальник управления макроэкономического прогнозирования и моделирования, заместитель директора, и.о. директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, заместитель председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2011-2020).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

36 лет назад (1987) родился АБДИКАРИМОВ Абзал Алиевич - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Туркестанской области. Окончил King's College London (Великобритания) (2007); Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2009); IE Business School (Мадрид, Испания) (2010).

Трудовая деятельность: начальник отдела менеджмента и маркетинга ТОО «KAAD и К» (2010-2012); менеджер департамента инвестиционных проектов ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2012-2013); главный специалист департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2013-2014); директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2014-2015); руководитель проекта департамента предпринимательства и инноваций АО «НУХ «Байтерек» (2015-2016); советник министра национальной экономики РК (2016-2017); заместитель директора департамента анализа и оценки регионов МНЭ РК (2017-2018); директор департамента государственной поддержки предпринимательства МНЭ РК (2018-2019); руководитель департамента Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по г. Нур-Султану (2019-2020); руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по г. Астана (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.



