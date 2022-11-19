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    15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

    19 Ноября 2022, 13:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала еще одну золотую медаль на чемпионате мира в Абу-Даби и стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг. Она боролась со старшими участницами в возрасте 16-17 лет. Чемпионат под названием Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship проходил по поясовой системе. В финале Жибек состязалась с местной спортсменкой из ОАЭ и выиграла по баллам.

    По словам чемпионки, она провела в арабском городе 20 дней. За это время Жибек тренировалась в одном из местных клубов и выразила благодарность спортсменам этой команды. Кроме того, она отметила особую заслугу своего тренера Нурсултана Орынбасарова.

    «Нурсултан-ага заставил меня полюбить джиу-джитсу и сделал из меня чемпионом мира. Я ему очень благодарна. Также спасибо всем, кто меня поддерживал», - сказала чемпионка.

    Несколько дней назад в Абу-Даби также прошел чемпионат Ju-Jitsu World Championship Abu Dhabi 2022, в котором Жибек Кулымбетова стала пятикратной чемпионкой мира. Соревнование проходило в дисциплине «не-ваза».

    Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr - QTT» из Алматинской области. Также является чемпионкой мира по грэпплингу, бронзовым призером ЧМ по самбо, победителем и призером многих международных и республиканских соревнований. В начале октября она выиграла крупнейший турнир AJP Tour Asia Continental PRO - GI в Абу-Даби.

    На чемпионате мира также выступали и другие спортсмены клуба имени Сагадата Нурмагамбетова. В общей сложности завоевали 45 медалей - 25 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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