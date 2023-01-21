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    145 подъездных железнодорожных путей намерены передать собственники государству

    21 Января 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.

    Премьер-Министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.

    В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.

    Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.

    Кроме того, члены Комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.

    Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.

    Фото: primeminister.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт Железная дорога
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