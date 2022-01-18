144 проекта запущено в Казахстане в 2021 году в рамках Карты индустриализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию 144 проекта на общую сумму 1,3 трлн тенге. На данных предприятиях создано 12,9 тысячи постоянных рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Проекты реализованы в таких сферах как

пищевая промышленность – 41 проект;

стройиндустрия – 26 проектов;

машиностроение – 18 проектов;

металлургия – 16 проектов;

химическая промышленность – 10 проектов;

легкая промышленность – 8 проектов;

деревообработка – 3 проекта;

нефтепереработка - 3 проекта;

фармацевтика – 1 проект;

энергетика – 12 проектов;

другие отрасли – 6 проектов.

Наибольшее количество проектов реализованы в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылская областях, а также в городах Шымкент, Нур-Султан и Алматы.

Из проектов, введенных в эксплуатацию можно отметить следующие крупные проекты.

Модернизация действующего производства и строительство обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК» в Карагандинской области. Мощности современной полиметаллической обогатительной фабрики позволят перерабатывать около пяти млн тонн руды в год.

Здесь применены самые современные технологии. Это новый карьер, полностью автоматизированная фабрика с высокой степенью цифровизации, и инновационное оборудование. Созданы почти 400 дополнительных рабочих мест. Ожидается, что ЖГОК станет самым большим производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане.

ТОО «KAZ Minerals Aktogay» расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа путем дублирования существующей сульфидной фабрики.

Проект расширения перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа был начат в 2017 году в рамках реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития группой компаний «KAZ Minerals». Запуск второй очереди комбината позволит увеличить переработку руды с 25 млн до 50 млн тонн в год.

Планируется, что с 2022 года на месторождении будет производиться 190 тысяч тонн меди, в том числе 20 тысяч тонн катодной меди. На предприятии активно применяются передовые технологии, в том числе программы на основе искусственного интеллекта.

ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон)» строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой в Карагандинской области.



Особенность предприятия в том, что здесь находится оборудование, позволяющее в быстрые сроки перестроиться под выпуск наиболее востребованной продукции. Автоматизация, новые технологии позволили минимизировать человеческий фактор. Все печи управляются из центра управления производством, технологический процесс операторы наблюдают по видеокамерам.

В ассортименте восемь видов продукции, которая пользуется спросом у таких зарубежных гигантов, как Nippon Steel, Marubeni Corporation, «АрселорМиттал» (Люксембург) и другие. География экспорта охватывает Японию, Россию, европейские страны и СНГ.

Производство трансформаторов ТОО «Петропавловский электротехнический завод». Распределительные трансформаторы и высоковольтные ячейки класса напряжения 6, 10, 35 кВ – вот основная номенклатура продукции завода. Производственная мощность завода 13 000 единиц продукции в год. Планируется экспортировать более 98% выпускаемой продукции в страны СНГ.

Производство пассажирских автобусов Yutong в городе Сарани ТОО «QazTehna». Общая производственная мощность предприятия составляет 1200 единиц пассажирских автобусов и электробусов, а также 500 единиц карьерной, строительной и дорожной техники бренда Yutong.

Все приобретенное компанией оборудование специально изготовлено и укомплектовано стратегическим партнёром — компанией Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. в соответствии с технологическими схемами завода Ютонг. Использующееся оборудование обладает достаточной гибкостью и позволяет сотрудникам QazTehna производить быструю перенастройку с изготовления одного изделия на другое, а также производить широкий ассортимент деталей, необходимых заказчику в небольшом количестве.

Основными потребителями производимой продукции являются транспортные, горнодобывающие, и промышленные компании Казахстана. В перспективе рассматривается выход на рынки стран ближнего зарубежья.

В Кызылординской области состоялся технический запуск завода по производству листового стекла ТОО «Orda Glass». Стекольный завод по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн в год расположен в Индустриальной зоне города Кызылорды. Стекло является материалом, спрос на который растет во многих сферах повседневной жизни. Отечественное стекло позволит значительно снизить себестоимость услуг и товаров в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, автомобилестроении, производстве мебели и предметов интерьера.