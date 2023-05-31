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    14 млн долларов США возвращены в доход Казахстана - Антикор

    31 Мая 2023, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, передает МИА «Казинформ».

    «К концу мая Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой, обеспечивающей международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств, возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов денежные средства на общую сумму 14 млн долларов США. Указанные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях», - сообщили в Антикоре.

    В ведомстве отметили, что всего с начала уголовного преследования, государству возвращены незаконно приобретенные Қайратом Сатыбалдыұлы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.

    В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.

    Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Бюджет
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