Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    14 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    14 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    «Көрісу» күні (Амал мейрамы)

    Традиционный день «Амал мейрамы» или «Көрісу» - кроме западных регионов нашей страны, Амал широко празднуют казахи Сырдарьинского, Костанайского и Торгайского регионов, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей.

    Главное требование Амал - уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Таким образом, День приветствия - праздник братства, скромности, благотворительности.

    Международный день рек или День действий против плотин

    В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба, состоялась I Международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала предложение американской экологической организации «Международная сеть рек» и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».

    День числа π

    Праздник придуман в 1987 году физиком Ларри Шоу. Его считают своим все любители математики, а отмечать его положено ровно в 1:59:26.

    Число π - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.

    СОБЫТИЯ

    В 1921 году был принят Декрет ЦИК Туркестанской республики о переименовании города Верного в Алма-Ату, который сейчас именуется как Алматы.

    В 1930 году впервые была опубликована газета «Ұлан», как внутренняя газета на 5-6 страницах газеты «Жас Алаш». Газета призывала казахских детей к получению начального и неполного среднего образования. С 1930 по 1937 годы газета издавалась под названием «Пионер», в 1937 по 1941 годы - «Октябрь балалары». В годы Великой Отечественной войны не издавалась. В 1946-1989 годы название газеты переименовывается в «Қазақстан пионері». 5 ноября 1930 года газета «Пионер» вышла в виде отдельного издания в доме № 9 по улице Гоголя в г. Алма-Аты. Становлению газеты способствовали писатели и общественные деятели: С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. Жансугуров, Г. Мусрепов, С. Есова, М. Ауэзов, С. Муканов, С. Бегалин, Б. Сокпакбаев.

    «Ұлан» - республиканская газета для детей и подростков. В 2002 году газета «Ұлан» была удостоена «Золотой Звезды» Академии журналистики Республики Казахстан в номинации «Детское издание».

    В 1980 году газета «Қазақстан пионері» и журнал «Партийная жизнь Казахстана» были удостоены высоких наград - орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов».

    В 1994 году был образован Казахский государственный юридический институт. 5 ноября 1996 года преобразован в Казахский государственный юридический университет. 14 февраля 2000 года КазГЮУ путем слияния с Институтом государства и права был преобразован в Казахскую государственную юридическую академию. 24 октября 2001 года реорганизован в Казахский гуманитарно-юридический университет. 11 июня 2002 года на правах филиала КазГЮУ была создана Алматинская юридическая академия.

    В 2004 году был создан Центр астрофизических исследований, который 22 января 2008 года был реорганизован в АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

    АО «НЦКИТ» объединяет в своем составе 4 академических института, занимающихся научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственно-хозяйственной деятельностью в области космических исследований и технологий.

    В 2005 году в Алматы прошли первые «Кондыбаевские чтения», посвященные памяти уникального исследователя-культуролога Серикбола Кондыбая. Он известен принципиально новыми концепциями в мифологии, лингвистике, истории, географии, культурологии. Его взгляды отражены в книгах «География Мангистау», «Введение в казахскую мифологию», «Священные места Мангистау и Устюрт», «Казахская степь и германские боги», «Есен-казах», «Гиперборея: история эпох и сновидений».

    В 2013 году по решению оргкомитета акции «Одна страна - одна книга» для всеобщего прочтения был предложен сборник лирических стихотворений «Дауа» - «Откровение» народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК Фаризы Унгарсыновой.

    Цель акции «Одна страна - одна книга» - пропаганда казахской литературы, сохранение историко-культурного и духовного наследия, нравственно-патриотическое воспитание.

    В 2013 году за вклад в популяризацию творчества великого британского композитора Эдварда Эльгара известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев был удостоен премии и золотого диска фонда Эльгара.

    Награда была вручена всемирно известному музыканту в посольстве Казахстана в Париже.

    В 2014 году Международное информационное агентство Казахстана «Казинформ» в формате видеомоста с Пекином презентовало версию сайта на китайском языке, которая вносит весомый вклад в развитие политико-экономических, социально-гуманитарных связей между двумя странами.

    В 2016 году в г. Семее с конвейера завода по сборке машин «СемАз» вышел первый казахстанский автомобиль «Газель Next».

    Эта модель пользуется большим спросом на отечественном рынке. Именно «Газель» - основной общественный транспорт во многих регионах страны. По сравнению с другими микроавтобусами эта модель удобна тем, что человек может стоять здесь во весь рост. Высота салона - почти 2 метра. Да и пассажирских мест здесь намного больше, чем в обычном микроавтобусе.

    В 2018 году в Павлодарском областном музее литературы и искусства имени Бухара жырау состоялось открытие выставки «Ғұлама тағылымы», на которой вниманию посетителей были представлены оригиналы рукописей ученого, мыслителя, поэта Машхура Жусупа Копеева из Семея, Алматы и Баянаульского района, а также личные вещи поэта: Коран с чехлом, коржын, мустек с чехлом (приспособление для чистки зубов; изготовлен из дерева, инкрустирован серебром), медный таз, кожаный пояс, бумажник, денежные знаки, табакерка, очки, знаменитый «Көк тас».

    В 2018 году казахстанец Александр Колядин выиграл золотую медаль зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

    На спринтерской лыжной дистанции на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, казахстанец был лидером по времени на всех стадиях соревнований - как в квалификации, так и в полуфинале.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    31 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    31 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»
    30 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    30 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    4 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров