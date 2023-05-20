1388 травматологов насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 мая отмечают Всемирный день травматолога. На сегодняшний день в стране работают 1388 травматологов, которые только за 2022 год оказали медицинскую помощь более чем 199 тыс. пациентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Профессия врача - травматолога является настоящим призванием, требующая внимательности, умения быстро и взвешенно принять ответственное решение, высокой квалификации и опыта. Зачастую от умелых рук специалистов зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь.

В отделениях травматологии Казахстана применяются передовые, инновационные технологии, в том числе, эндопротезирование и лечебно-диагностическая артроскопия крупных суставов, закрытые малоинвазивные технологии остеосинтеза при переломах конечностей, современные системы хирургической коррекции и фиксаций позвоночника и другие.