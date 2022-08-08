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    • 1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    8 Августа 2022 08:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 301,

    в городе Алматы – 202,

    в городе Шымкенте – 12,

    в Акмолинской области – 89,

    в Актюбинской области – 28,

    в Алматинской области – 12,

    в Жетысуской области - 24,

    в Атырауской области – 26,

    в ВКО – 10,

    в Абайской области - 22,

    в Жамбылской области – 40,

    в ЗКО – 49,

    в Карагандинской области – 327,

    в Улытауской области - 2,

    в Костанайской области – 63,

    в Кызылординской области – 25,

    в Мангистауской области – 16,

    в Павлодарской области – 83,

    в СКО – 26,

    в Туркестанской области – 16.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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