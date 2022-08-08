1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 301,

в городе Алматы – 202,

в городе Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 12,

в Жетысуской области - 24,

в Атырауской области – 26,

в ВКО – 10,

в Абайской области - 22,

в Жамбылской области – 40,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области – 63,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 83,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 16.



