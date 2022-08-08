1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 301,
в городе Алматы – 202,
в городе Шымкенте – 12,
в Акмолинской области – 89,
в Актюбинской области – 28,
в Алматинской области – 12,
в Жетысуской области - 24,
в Атырауской области – 26,
в ВКО – 10,
в Абайской области - 22,
в Жамбылской области – 40,
в ЗКО – 49,
в Карагандинской области – 327,
в Улытауской области - 2,
в Костанайской области – 63,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 83,
в СКО – 26,
в Туркестанской области – 16.