136,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца было из республиканского бюджета направлено порядка 121,4 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 14,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 апреля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 533,4 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 194,6 тыс. человек.

«Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума», - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

К примеру, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам трех месяцев т.г. социальную выплату по утрате трудоспособности получили 88,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – 57,8 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 279 тенге, по потере кормильца – 34 367 тенге.



