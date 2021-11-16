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    13 турпроектов намерены реализовать в Мангистауской области

    16 Ноября 2021, 20:14

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5 лет в Мангистауской области запланирована реализация 13 туристических проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В рамках государственной программы развития туристской отрасли Мангистауская область вошла в топ-10 перспективных туристских регионов республики. В настоящее время одним из перспективных направлений туризма в регионе определено развитие морского курорта, пляжного туризма на побережье Каспийского моря.

    После поручения Елбасы в августе 2018 года о том, что Актау должен стать современным морским курортом, большое внимание было уделено развитию туризма и инженерно-транспортной инфраструктуры региона.

    При поддержке Правительства Республики Казахстан в результате дальнейшего развития инфраструктуры у местных предпринимателей появились большие возможности для реализации новых туристских инициатив.

    Благодаря активному развитию инженерно-транспортной инфраструктуры в июле 2020 года запущен Многофункциональный туристско-гостиничный комплекс «Rixos Water World Aktau» с объемом инвестиций более 60 млрд.тенге.

    В ноябре 2020 года стартовал 2-й этап развития курортной зоны, в рамках которого реализуются крупные проекты Тетис Интернэшнл хаб (тематический парк, гольф-клуб, торговые ряды, отели), БиАй Груп (комплекс вилл и апартаментов Aktau Riviera) и корпорации «Bazis-A» (курортно-гостиничный комплекс AQUALINA RESORT).

    В июле 2021 года был запущен тематический парк развлечений. До конца года будут запущены гольф-клуб, виллы и торговые ряды «Town Center», виллы, таунхаусы.

    За период с 2004 по 2020 годы объем туристского потока (количество обслуженных мест размещения посетителей) составил более 2,5 млн. человек, в том числе порядка 2 млн. человек – резиденты страны (показатель уровня внутреннего туризма), остальные более 500 тысяч человек – иностранные туристы (въездной туризм).

    По итогам 1 полугодия 2021 года количество посетителей (по официальным статистическим сведениям) составило 139 тысяч человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло в 3,1 раза (январь-июнь 2020 года – 45 тысяч человек).

    «Немаловажным направлением в структуре туристического продукта также являются развитие экологического туризма, сакрального, культурного туризма, а также водные развлечения. В целом, по отрасли туризма в регионе в период 2021-2025 годы запланирована реализация 13 проектов на общую сумму свыше 300 млрд. тенге с созданием более тысячи рабочих мест. С участием местных компаний в период 2022-2024 годы планируется реализация 8 проектов. Прорабатывается реализация новых инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса. Отмечу, что акиматом области на постоянном контроле держатся исполнение поручений вышестоящего руководства касательно принятия дальнейших мер по развитию туризма», - сказал заместитель акима области Бекбол Орынбасаров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Мангистауская область
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