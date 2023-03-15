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    13 проектов в обрабатывающей промышленности реализуют в Костанайской области

    15 Марта 2023, 12:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций для реализации 13 проектов в Костанайской областисоставит 134 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата.

    Обрабатывающая промышленность занимает 64,2% в общей структуре промышленности области. И здесь наибольшую долю занимают отрасли машиностроения – 49,2%, продуктов питания – 26% и металлургии – 18,2%.

    «За последние пять лет количество предприятий в сфере обрабатывающего сектора увеличилось с 599 до 706 единиц (рост 18%), а численность занятых на данных предприятиях увеличилась на 20,1% и составила около 13 тысяч человек. Среднемесячная номинальная заработная плата одного сотрудника за пятилетний период выросла до 238 тысяч тенге, увеличившись в 1,9 раза. При этом объем выпускаемой продукции увеличился в 3,4 раза: с 460 млрд тенге в 2018 году до 1,5 трлн тенге в 2022 году»,- сообщает ведомство.

    Положительная динамика в обрабатывающей отрасли региона наблюдается и в этом году. С начала года предприятиями отрасли произведено продукции на 125,4 млрд тенге. Это, по данным ведомства, на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года.

    «Для прогнозирования итогов этого года нами отработаны плановые данные с предприятиями, оказывающими влияние на обрабатывающую промышленность области. Так, в отрасли машиностроения автозаводом будет достигнуто увеличение выпуска автомобилей с 70 тысяч до 90 тысяч единиц. Также планируется рост на предприятиях по производству молочной продукции в среднем на 9%, по производству напитков– на 7%. По производству кондитерских изделий и в металлургической отрасли показатели будут не ниже уровня 2022 года»,- добавили в ведомстве.

    В этом году в области запланирована реализация 13 проектов в обрабатывающей промышленности, 11 из которых в отрасли машиностроения и 2 проекта в пищевой промышленности, где совокупный объемом инвестиций составит 134 млрд тенге, будет создано 1,8 тысячи рабочих мест.

    «По итогам реализации данных проектов будет увеличена годовая мощность производства легковых автомобилей на 70 тысяч единиц, создан новый экспортоориентированный товар в сфере обрабатывающего сектора (завод по производству чугунного литья)»,- подытожили в управлении.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Промышленность Экономика
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