13 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день зрения

Отмечается ежегодно во второй четверг октября. Инициатором учреждения этого международного дня стала Всемирная организация здравоохранения, он входит в число всемирных кампаний ВОЗ и международных дней ООН.

Учрежден в рамках реализации Глобальной программы Vision 2020: The Right to Sight («Зрение 2020: право на зрение»), направленной на борьбу со слепотой. Основная его задача - привлечение внимания правительств стран и широкой общественности к проблемам нарушения зрения и слепоты, а также консолидация усилий правительств, здравоохранительных и других организаций для реабилитации людей с нарушениями зрения.

Всемирный день борьбы с тромбозом

Был создан в 2014 году Международным обществом по проблемам тромбоза и гемостаза. Его основная задача - распространить информацию об этой проблеме, в том числе, о ее причинах, факторах риска, признаках и симптомах, профилактике и лечении.

Отмечается 13 октября, так как в этот день родился немецкий ученый Рудольф Вирхов, пионер патофизиологии тромбоза.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Был провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. Ранее он был известен как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Праздник впервые отмечали в разных странах мира в 1990 году. Международный день по уменьшению опасности бедствий стал одним из важных инструментов, что содействуют формированию культуры уменьшения опасности бедствий. Такой день призван повысить готовность всех стран к возможным бедствиям природного или техногенного характера.

СОБЫТИЯ

В 1929 году состоялся первый выход в эфир Северо-Казахстанского радиовещания. Сегодня программы областного радио через спутниковую связь компании «Казахстанские телекоммуникации» (КАТЕЛКО) принимают во всех районах области, а также в приграничных районах соседних областей России.

В 1950 году в составе Амангельдинского района Кустанайской области был образован рабочий поселок Аркалык. 27 октября 1956 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР населенный пункт Аркалык получил официальный статус рабочего поселка и стал объектом Всесоюзной комсомольской ударной стройки (первыми фундамент будущего города заложили посланцы комсомола из Риги). Зарождение города Аркалык связано с освоением богатых залежей бокситовых месторождений. 30 июня 1965 года Аркалык обрел статус города районного подчинения с общей площадью 174 га, численностью населения в 15 100 человек. 23 ноября 1970 года Аркалык стал административным центром созданной Тургайской области.

В 1990 году вышел в свет первый номер «Вечерней Астаны». Вначале она называлась «Вечерний Целиноград», два года спустя переименована в «Городские новости», в апреле 1998 года стала «Вечерней Акмолой». Сначала газета выходила один раз в неделю. Получила статус республиканской общественно-политической газеты. А 10 июня 1998 года главная городская газета публиковала прямые репортажи с презентации новой столицы Казахстана под брендом «Вечерняя Астана».

В 1995 году в Казахстане была создана диабетическая ассоциация, которая уже в 1996 году вошла в состав международной Федерации диабета, насчитывающей свыше 176 стран.

В 1999 году был образован Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, основными задачами которого являются государственное регулирование в области использования атомной энергии; государственный надзор за обеспечением ядерной и радиационной безопасности на территории Республики Казахстан, контроль противоаварийного планирования на объектах использования атомной энергии, а также надзор за обеспечением физической защиты ядерных материалов и установок.

В 2010 году на 26-й конференции директоров монетных дворов в австралийском городе Канберра в ходе специального конкурса казахстанской монете «Тигр» были присуждены призовые места в двух номинациях: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная монета». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, диаметр - 38,61 мм, с двумя вставками из бриллиантов диаметром до одного миллиметра каждый.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Тоголезской Республики при ООН Кайрат Абдрахманов и Коджо Менан подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Тоголезская Республика - государство в Западной Африке, граничащее с Ганой на западе, Бенином на востоке и Буркина-Фасо на севере. На юге страна владеет небольшой частью побережья Гвинейского залива. Страна занимает площадь 56 785 км². Столица - г. Ломе. Официальный язык - французский. Денежная единица - франк КФА. Главой государства и Верховным главнокомандующим вооруженными силами является президент, который избирается путем всеобщего прямого голосования на 5 лет (без ограничения права переизбрания).

В 2015 году в Таразе состоялось открытие исторического памятника республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз». На 20 гектарах территории парка «Древний Тараз» разместились входная арка, смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, этнографический музей, стела «Таразсаздары», а также сквер «Мынбулак». Общая стоимость строительства комплекса - 2,5 млрд тенге.

В 2017 году в Астане Международное информационное агентство «Казинформ» подписало меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих исследовательских фирм и издательством ежегодных экономических ресурсов в национальной экономике не только Казахстана, но и в других 35 зарубежных странах - The Business Year (TBY).

Международное информационное агентство «Казинформ» и международное издательство и исследовательская компания The Business Year (TBY) договорились поддерживать общую деятельность, обмениваться контентом, готовить совместные проекты и мероприятия.

В 2018 году казахстанец Диас Бахраддин завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле на каноэ-одиночке. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66.

В 2019 году в Алматы стартовали международные курсы лекторов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) I уровня. Они организованы впервые не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

Цели курса - донесение до тренеров, учителей и преподавателей современных знаний и тенденций международной легкой атлетики, повышение образования и получения информации как для центральных регионов, так и для всех регионов страны.

В 2020 году в Национальной библиотеке Малайзии в Куала-Лумпуре состоялось открытие Центра казахской литературы и культуры имени Абая, целью которого является ознакомление зарубежной аудитории с богатым литературным и историко-культурным наследием Казахстана. В дар Центру были переданы книги и произведения казахской литературы, а также национальный музыкальный инструмент - домбра.

В 2021 году в Сиэтле состоялся турнир «Pat Lesser - Harbottle Invitational» по гольфу в рамках чемпионата Национальной студенческой атлетической ассоциации США. В соревнованиях участие приняла и казахстанская гольфистка Ривекка Джумагулова, ставшая победительницей турнира.