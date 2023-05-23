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    $13 млн из Казахстана перевели в Кыргызстан за три месяца

    23 Мая 2023, 14:21

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Объем средств, поступивших по системе денежных переводов из Казахстана в Кыргызстан за январь-март 2023 года увеличился в среднем на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $13 млн, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального банка Кыргызстана, за три месяца текущего года в КР поступило $468 млн, из которых большая часть приходится на страны СНГ и составляет $434 млн, в том числе Россия - $420,5 млн, Казахстан – $13 млн, другие страны – $400 тыс.

    Денежные переводы из стран дальнего зарубежья за квартал достигли $33,9 млн, которые сложились за счет переводов из США - $10,6 млн, Турции - $4 млн, Великобритании- $2,6 млн, Германии - $1,9 млн и других государств -$14,9 млн.

    Одновременно с притоком за квартал 2023 года наблюдалось увеличение общего оттока денежных переводов из Кыргызстана на $38,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года с $110,9 млн до $149,6 млн. В страны СНГ переведено $99,6 млн (Россию - $98,1 млн, Казахстан - $900 тыс., другие страны – $600 тыс.), в дальнее зарубежье - $50 млн (Турцию - $47,9 млн, США – $500 тыс., Германию – $300 тыс., другие страны - $1,3 млн).

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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