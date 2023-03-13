13 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

110 лет назад (1913-1960) родился ТУЛЕБАЕВ Мукан (настоящее имя - Мухаммедсалим) - выдающийся казахский композитор, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, один из авторов гимна Казахстана.

Родился в ауле Карашыган Бурли-Тобинского района Алматинской области. После окончания школы учился в Алматинском педагогическом училище (1933).

Летом 1936 года участвовал в смотре талантов, лучшие из которых были направлены в Алма-Ату, а затем на учебу в Москву. В 1938-1941 годах учился в Казахской оперной студии при Московской консерватории. Вначале учился по классу вокала, затем через 2 года перевёлся на композиторское отделение по классу Б. Шехтера, а позднее - Р. Глиера. В начале войны находился в рядах народных ополченцев в Москве, осенью 1941 года по состоянию здоровья вернулся в Алма-Ату. С 1941 по 1946 год брал уроки композиции у Е. Брусиловского. В 1942-1944 годах - дирижёр оркестра народных инструментов в Алма-Ате. С 1942 года - член Союза композиторов Казахской ССР, с 1948 - член правления. В 1951 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции, где учился у Н. Мясковского и В. Фере, с 1953 года вёл педагогическую деятельность в Казахской консерватории; с 1956 по 1960 годы был председателем правления Союза композиторов Казахстана.

Один из истинно талантливых композиторов, внесших вклад в развитие и обогащение казахской музыкальной культуры, М. Толебаев успел создать более 100 музыкальных произведений. Особое внимание привлекают оперные произведения, кантаты и оратории. Опера «Биржан - Сара» является вершиной его творчества и самым заметным достижением казахской музыкальной культуры ХХ века.

Совместно с Е. Брусиловским и Л. Хамиди написал музыку Государственного гимна Казахской ССР (1945-1992) и гимна Республики Казахстан (1992-2006).

60 лет назад (1963) родился ДОСМУРАТОВ Мурат Абиевич - генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, инженер-химик-технолог (1985,1990).

Трудовая деятельность: оператор технологических установок, заместитель начальника цеха, начальник лаборатории, старший инженер, начальник ПТО, главный технолог ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс» (ШНОС) (1985-2003); главный менеджер, директор департамента нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз» (2004-2010); главный инженер по переработке нефти ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (2010-2012); заместитель председателя правления по производству ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries (2012-2016); начальник службы технического развития ТОО «Объединенная химическая компания» (04.2016-10.2016); руководитель по пуско-наладке филиала Rominserv SRL в РК (установка изомеризации ПНХЗ) (01.2017-11.2017); директор департамента нефтепереработки АО «НК «КазМунайГаз» (2017-2018); советник председателя правления, заместитель председателя правления по проектам ТОО KPI Inc. (2018-2019); заместитель председателя правления по проектам ТОО KLPE(«КейЭлПиИ») (2019-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «35-летие ПНХЗ», «30 лет ПКОП», «70 лет АНПЗ»; почетными грамотами Президента Республики Казахстан, Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

46 лет назад (1977) родился УТПЕНОВ Наурызбай Таганулы - Верховный Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Окончил Исламский институт им. имама аль-Бухари, г. Ташкент (1997); Исламский институт при ДУМК (2001); повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет (2009); Казахский национальный университет им. Абая (2010, 2013); Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» (2017).

Трудовая деятельность: имам в разных мечетях Республики Казахстан (1997-2006); региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам центральной мечети Караганды (2006-2011); главный эксперт управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве РК по делам религий (2011-2013); первый заместитель председателя ДУМК, Наиб муфтий, представитель ДУМК по городу Нур-Султан, главный имам центральной мечети «Нур-Астана» (2013-2018); первый заместитель председателя ДУМК, Наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области (07.2018-10.2018); первый заместитель председателя ДУМК, Наиб муфтий, представитель ДУМК по столице, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан» (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями; Почетными грамотами, благодарственными письмами акимов г. Нур-Султана, Карагандинской области.

32 года назад (1991) родился ЕЛЕУСИНОВ Данияр Маратович - казахстанский боксёр, мастер спорта международного класса.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил экономический факультет КазАТУ имени С. Сейфуллина; Академию туризма и спорта г. Алматы.

Многократный чемпион Казахстана, чемпион мира среди кадетов 2006 года, финалист чемпионата мира среди молодёжи 2008 года (Мексика), чемпион молодёжных игр Казахстана 2009 года, чемпион Казахстана 2010 года, чемпион Азиатских игр в Гуанчжоу 2010 года, победитель олимпийского квалификационного континентального турнира-2012, победитель Кубка РК-2012. Олимпийский чемпион игр 2016 в Бразилии в весе до 69 кг. Чемпион мира среди любителей 2013 года, двукратный чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 года.

Награжден орденом «Барыс» 2-й ст., медалью «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие международного сотрудничества»).