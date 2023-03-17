Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    13 членов ОПГ задержали в Казахстане

    17 Марта 2023, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в городе Байконыре и Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    «В январе специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно-опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России. В продолжение указанной работы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство). 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконыр проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности», - сообщили в КНБ.

    По информации ведомства, начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Кызылординская область Борьба с преступностью КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане снизился уровень преступности: какие меры для этого принимают в стране
    ОПГ из работников КТЖ два года занималась хищением материалов для ж/д путей
    Более двух тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю
    Конфликт двух водителей закончился стрельбой в Алматы
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    4 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров