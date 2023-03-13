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    125-летие Каныша Сатпаева отметят в Казахстане

    13 Марта 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2024 году планируется проведение мероприятий по подготовке и проведению 125-летнего юбилея Каныша Сатпаева. Об этом сообщается в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно проведения 125-летия академика Каныша Имантаевича Сатпаева сообщаю следующее: инициативу по празднованию юбилея выдающегося сына казахского народа, первого академика Каныша Имантаевича Сатпаева поддерживаем.

    При этом в 2024 году планируется проведение мероприятий по подготовке и проведению 125-летнего юбилея Каныша Сатпаева в соответствии с перечнем юбилеев и памятных дат на 2023 – 2025 годы», - отметил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина уточнил, что ответственным исполнителем за организацию и проведение юбилея определено Министерство науки и высшего образования.

    «Министерством прорабатывается вопрос разработки и утверждения Общереспубликанского плана мероприяптий. Предложенные мероприятия будут рассмотрены при разработке упомянутого лана с учетом возможностей республиканского и местного бюджетов в установленном законодательством порядке», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Наука История Казахстана Юбилей Алихан Смаилов
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