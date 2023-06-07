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    122 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области

    7 Июня 2023, 21:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 122 иностранца выдворили из страны в Актюбинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Для обеспечения общественного порядка на территории Актюбинской области сотрудниками полиции на постоянной основе проводится оперативно-профилактическая работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконной миграции, а также нарушения правил пребывания иностранцев в Казахстане.

    В ходе указанных мероприятий миграционными полицейскими выявляется немалое количество иностранных граждан, к которым за нарушение миграционного законодательства судами налагаются административные взыскания в виде выдворения из страны.

    Только за май миграционной службой ДП региона выявлены 122 иностранца, незаконно находившиеся на территории страны и работавшие без соответствующих документов, из них 40 иностранцев в административном порядке выдворены из страны на основании постановлений суда.

    С начала года в области за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности по статье 517 КоАП РК 457 иностранцев, из них 122 выдворены из страны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Борьба с преступностью
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