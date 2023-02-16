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    122 человека заболели коронавирусом и пневмонией в Казахстане за сутки

    16 Февраля 2023, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 465 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 105 человек, коронавирусной пневмонией – 17 человек. Один человек скончался от коронавируса.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 3 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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