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    1200 казахстанских школьников поборются за путевку на чемпионат по робототехнике в США

    21 Февраля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центрально-Азиатские игры пройдут с 24 по 26 февраля при поддержке Министерства просвещения РК и общественного фонда USTEM Robotics в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби. Победители отправятся защищать честь страны на международном этапе в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Чемпионат пройдет в трех возрастных категориях: FIRST LEGO League Explore для детей от 6 до 10 лет, FIRST LEGO League Challenge от 10 до 16 лет и FIRST Tech Challenge от 12 до 18 лет. Победители отправятся защищать честь страны на международном этапе в американском городе Хьюстон.

    «Сезон этого года посвящен актуальной теме энергии. Уникальность соревнований в том, что помимо программирования и конструирования роботов, дети работают над инновационным проектом и создают инженерные решения насущных проблем своего сообщества. С конца прошлого года каждая команда выполняла множество заданий в социальных сетях под хэштегом FIRSTKZ2023, в том числе дети работали над настоящими репортажами с различных энергетических станций, брали интервью у экспертов, проводили презентации и мастер-классы в учебных заведениях. Удивительно, но наши школьники в рамках подготовки к соревнованиям делились своим опытом со студентами сильнейших вузов. С каждым годом количество детей, увлекающихся робототехникой увеличивается. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства просвещения», - рассказал руководитель Фонда USTEM Robotics Асылбек Мурзахметов.

    Ранее отборочные матчи всемирного движения FIRST Robotics прошли в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. В них приняли участие свыше двух тысяч школьников.

    Всего за последние три года в Казахстане открыли более трех тысяч кабинетов робототехники и свыше двух тысяч учителей прошли курсы по робототехнике. В октябре прошлого года наши школьники одержали победу на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве. Позже учащиеся из города Шымкента впервые заняли второе место на Международной Олимпиаде по робототехнике в Дортмунде.


    Фото: t.me/oqu_agartu

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование США Минпросвещения РК
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