120 новобранцев принесли военную присягу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На площади «Отан қорғаушылар» в Астане прошла торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих срочной службы Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония началось с возложения цветов к монументу «Отан Ана». В ней приняли участие ветераны Вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», родные и близкие новобранцев.

Заместитель командира столичной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов отметил, что прибывшие исполнять свой долг прошли курс молодого бойца и в течение месяца освоили азы воинской службы.

По его словам, военнослужащие, принявшие сегодня присягу, не только укрепят свою физическую форму, но и получат возможность поступить в высшие учебные заведения со скидкой.

«Сегодня приняли присягу 120 солдат. После принятия присяги они будут разделены на штурмовые батальоны, минометные батареи и дивизионы противовоздушной обороны.

Военную службу они будут проходить в течение года. Военнослужащие призваны из Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей и из Алматы», — сообщил подполковник.

Один из них – рядовой Динмухамед Нурболат, призванный на службу в Астану из Алматинской области.

«За месяц я узнал об армейских буднях, успел привыкнуть. День принесения присяги, безусловно, я запомню на всю жизнь», — отметил новобранец.

Отец Динмухамеда Нурболат Нугыманов не скрывал своих переживаний за единственного сына среди своих пятерых детей, но поддержал принятое решение.

«Это обязанность каждого гражданина. После окончания университета он решил пойти в армию. Мы не возражали. Да, мы читаем новости о солдатах, с которыми произошли несчастные случаи во время службы. Конечно, мы переживаем, тем более, что он единственный мальчик среди четырех девочек. Но если мы будем держать своих сыновей дома, кто будет защитит Родину?» — сказал он.

Нурболат Нугыманов отметил, что сейчас условия в армии изменились в лучшую сторону.

После торжественной церемонии родителям солдат дали возможность ознакомиться с ходом военной службы и условиями жизни солдат.

Всего по Казахстану сегодня, по данным Министерства обороны, в воинских частях сухопутных войск приведено к военной присяге свыше трех тысяч человек, проходящих службу в региональных командованиях «Юг», «Восток», «Астана».





