12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Во всех школах Жамбылской области для более чем 12 тысяч выпускников школ прозвенел последний звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования акимата Жамбылской области, в 2022 - 2023 учебном году в Жамбылской области работали 574 дошкольных учебных заведения, 492 средних учебных и 44 технических и профессиональных учебных заведений для более 400 тысяч детей, школьников и студентов.

Из всех выпускников жамбылских среднеобразовательных школ более 70% изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании, которое пройдет с 16 мая по 5 июля.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Торжественную линейку в таразской гимназии №45 имени Бауыржана Момышулы посетил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Глава региона поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал удачи и успехов во всех начинаниях, подчеркнув, что в Казахстане создаются все условия для того, чтобы качество отечественного образования ничем не уступало мировым стандартам.

«Более 248 тысяч школьников в 492 школах области завершают учебный год. Более 12 тысяч выпускников покидают стены родных школ. Наши школьники показали высокие результаты на международных, республиканских предметных олимпиадах, успешно защищали научные проекты на конкурсах. Команда Жамбылской области признана лучшей по результатам республиканского конкурса научных проектов, 14 раз подряд заняла первое место. Лучшей наша команда признана и на республиканской олимпиаде по общественно-гуманитарному направлению, республиканском турнире по робототехнике. Эти достижения - результат кропотливого труда педагогов. Это и целеустремленная работа самих учащихся», - отметил аким.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В Жамбылской области проводится системная работа по укреплению материально-технической базы школ, ежегодно строятся новые школы, решаются проблемы аварийных, трехсменных, школ с дефицитом ученических мест. В 2022 году ввели в эксплуатацию 8 школ, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 10 новых школ и пристройки к 4 школам. На 17 объектах образования проводится капитальный ремонт.

В этом году в загородных лагерях будут отдыхать более 7 тысяч жамбылских школьников, откроется круглогодичный учебно-оздоровительный центр. Во время летнего отдыха дети будут посещать творческие и спортивные кружки.