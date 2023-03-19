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    12 случаев гепатита А выявили в Атырауской области

    19 Марта 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атырауской области зарегистрировано 12 случаев гепатита А, среди них 5 случаев у детей до 12 лет. Об этом сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мадениет Танауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей области в последние годы не было ни одного случая гепатита А. Во всех 12 случаях заболевание зарегистрировано среди невакцинированных. В ходе проведения исследования выяснилось, что все они имели контакт с больными. В некоторых случаях заболевшие употребляли немытые фрукты. По сути, гепатит А - это форма заболевания, которая передается при несоблюдении элементарных санитарных норм. Поэтому стоит обратить внимание на гигиену. Несмотря на то, что в области наблюдается рост этой формы заболевания, эпидемиологическая ситуация пока стабильная», - сказал Мадениет Танауов.

    Обращаясь к жителям области он подчеркнул, что единственный способ уберечься от гепатита А - это вакцинация. В области имеется 20 тысяч доз вакцины против гепатита.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
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