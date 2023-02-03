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    12 образцовых сел создадут в Актюбинской области

    3 Февраля 2023, 20:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области стартовал проект по развитию сельских территорий «Абаттандырылған ауыл». В рамках проекта в Хобдинском районе был подписан первый меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект инициирован акимом области Ералы Тугжановым во исполнение Указа Главы государства о развитии сельских территорий. Идея проекта заключается в благоустройстве определенного села не только в рамках государственных программ, но и при участии крупных и средних предприятий районов.

    В этом году проектом будет охвачено по одному селу из каждого района области. Таким образом, будут созданы 12 образцовых сел с развитой инфраструктурой. В Хобдинском районе - это село Терисаккан.

    Согласно подписанному между акиматом и ТОО «Терисаккан» меморандуму, предприятие направит более 250 миллионов тенге на строительство спортивного комплекса ангарного типа, центра обслуживания предпринимателей, детской игровой и воркаут-площадок, установку арки на въезде в село. ТОО также принимает активное участие в проекте «Ауыл аманаты», предоставляя участникам товарный кредит в виде крупного и мелкого рогатого скота.

    Аким области поблагодарил руководство ТОО за социальную ориентированность.

    «Согласно поручению Президента, в нашей области усилена работа по трем основным направлениям: повышение благосостояния сельских жителей, развитие инфраструктуры в селах, создание равных возможностей в социальной сфере. За 30 лет независимости благодаря государственной поддержке крепко встали на ноги множество предприятий, предпринимателей. Настало время помогать родному краю, своим землякам. Процветание народа - залог дальнейшего успеха их дела», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Всего в рамках проекта «Абаттандырылған ауыл» будет реализовано не менее 120 социально-значимых проектов. Основная цель - поэтапная трансформация села в развитое село XXI века, в котором население будет обеспечено качественной инфраструктурой.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Инфраструктурные проекты Актюбинская область Регионы
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