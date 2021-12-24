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    12 многодетных семей Жанааркинского района отметили новоселье

    24 Декабря 2021, 19:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе 12 многодетных семей получили жилье. Двухквартирные дома в микрорайоне «Жаңа нұр» возведены по госпрограмме «Нұрлы жер». При их строительстве использованы материалы, произведенные в самой Жанаарке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района Юржан Беккожин вручил новоселам ключи и отметил, что дома полностью обустроены для комфортного проживания.

    «Обеспечение многодетных семей жильем – одна их приоритетных задач. Для многодетных была создана отдельная очередь. Всего за три года ключи от новых домов в нашем районе получили 70 таких семей. С начала года жильем обеспечены 39. Мы поздравляем новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом. Желаю им счастья и благополучия в новых домах!» – поздравил новоселов Юржан Беккожин.

    Встретить Новый год в новом доме готовится и Гулим Угзинова. Женщина ждала своей очереди на жилье два года. Она воспитывает пятерых детей.

    «Я очень рада, что мы сможем встретить Новый год в своем доме. Дети счастливы. Дом нам нравится, он очень просторный и теплый», – рассказала многодетная мама.

    Всего за годы независимости в Жанааркинском районе возведено 80 домов – 31 многоэтажный и 49 одноэтажных. На сегодняшний день в очереди на получение жилья в районе стоят 840 человек, 132 из них по категории «многодетные».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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