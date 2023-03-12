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    12 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    12 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    60 лет назад (1963) родился АМАНШАЕВ Ермек Амирханович - представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте.

    Родился в Сары-Дарьинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1985).

    Трудовой стаж: учитель физического воспитания средней школы № 41 Ералиевского района Мангистауской области (1979-1980); научный сотрудник Центрального государственного музея КазССР (1985-1986); научный редактор главной редакции Казахской советской энциклопедии (1985-1988); ответственный секретарь журнала «Жалын» (1988-1991); ассистент, старший преподаватель кафедры казахской литературы Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1991-1995); референт отдела культуры по связям с общественными объединениями управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1995-05.1995); консультант отдела внутренней политики аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (05.1995-12.1995); заведующий сектором культуры отдела социально-культурного развития аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); заведующий сектором координации подготовки правительственных решений канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (04.1997-11.1997); консультант экспертно-аналитического отдела канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1997-1998); консультант сектора непроизводственной сферы отдела финансово-экономической экспертизы канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999); заведующий сектором социальной сферы экономического отдела канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.1999-12.1999); заместитель заведующего, заведующий сектором отдела регионального развития и социальной сферы канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1999-2000); начальник управления культуры г. Астаны (2000-2002); начальник департамента культуры г. Астаны (01.2002-10.2002); председатель Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2002-2003); вице-министр культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (06.2003-10.2003); вице-министр культуры Республики Казахстан (2003-2004); вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-2006); заместитель акима г. Астаны (2006-2008); и.о. руководителя аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2008); президент АО «Национальная компания «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2008-2014); заместитель акима г. Астаны (2014-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - представитель Правительства РК в Парламенте (2019-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2023 года.

    Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл»; знаком «Мәдениет қайраткерi». Мәдениет қайраткерi. Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2005).

    59 лет назад (1964) родился ШУКЕЕВ Умирзак Естаевич - государственный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик (1986).

    Трудовая деятельность: младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1986-1988); ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ (1991-1992); консультант Высшего экономического совета при Президенте РК (1992-1993); заместитель заведующего отделом финансов и труда аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993); заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области (1993-1995); министр экономики РК (1995-1997); министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); заместитель Премьер-Министра РК (07.1997-10.1997); председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (1997-1998); заместитель руководителя Администрации Президента РК (04.1998-08.1998); аким Костанайской области (1998-2004); аким г. Астаны (2004-2006); аким Южно-Казахстанской области (2006-2007); заместитель Премьер-Министра РК (2007-2009); первый заместитель Премьер-Министра РК (2009-2011; переназначен с 04.2011); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2011-2017); заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства РК (2017-2019); аким Туркестанской области (2019-2022).

    Награжден орденами «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi Нұрсұлтан Назарбаев» (2005), «Парасат» (1999), «Барыс» (2012), медалями.

    51 год назад (1972) родился КОЙШЫБАЕВ Габит Бейбутович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1994); Дипломатическую академию МИД РК (1999).

    Трудовая деятельность: сотрудник Центрального аппарата МИД РК, командировка в паспортно-визовую службу Казахстана в Урумчи (КНР) (1994-1999); занимал различные дипломатические должности в паспортно-визовой службе Казахстана в Урумчи (КНР), посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1999-2007); занимал ряд ответственных должностей в департаменте Азии и Африки МИД РК (2007-2009); советник, советник-посланник посольства Казахстана в Китае (2009-2011); генеральный консул Казахстана в Шанхае (КНР) (2011-2014); заместитель директора департамента консульской службы МИД РК, заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества (2014-2016); заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР (2019-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    49 лет назад (1974) родился МАЕМИРОВ Асхат Максимович - директор Музыкального театра юного зрителя города Астаны.

    Родился в г. Уральске. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, филолог (1995); Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова, режиссер драматического театра (1996); проходил стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства «Université Sorbonne Nouvelle Paris» (2008); Российскую академию театрального искусства ГИТИС, магистр театрального искусства (2010).

    Трудовая деятельность: главный режиссёр Западно-Казахстанского областного центра народного творчества; заведующий отделением «Актерское искусство» Уральского музыкального колледжа имени Курмангазы; режиссер Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра; декан факультета «Театральное искусство» Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова; вице-президент АО «Фонд духовного развития Казахстана»; президент АО «Қазақ әуендері»; доцент кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» КазНАИ имени Т. Жургенова (2014-2018); ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова (2018-2019); директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (2019-2020); директор Музыкального театра юного зрителя г. Нур-Султана (2020-2022).

    На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

    Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018). Лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан (премия за вклад в развитие музейного дела в области хореографического искусства Казахстана).

    41 год назад (1982) родился ЕРГАЛИЕВ Куаныш Асылханович - вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

    Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (2006); Университет Тулейн, США (2009); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2013).

    Трудовая деятельность: фельдшер на станции скорой медицинской помощи, г. Алматы; работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан (2006-2014); работал в Назарбаев Университете (2014-2019); ректор университета им. Сулеймана Демиреля (2019-2021); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2021-2022).

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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