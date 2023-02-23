12 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области установлены 12 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 20 февраля на территории Карагандинской области проходит ОПМ «Мигрант». Только за два дня мероприятия к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 75 иностранцев.

За предоставление жилья иностранцам – правонарушителям и несвоевременное информирование органов полиции об их прибытии привлечено 32 гражданина РК.

В результате проводимых рейдовых мероприятий выявлено пять фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов. На территории области миграционной службой Абайского района были выявлены 10 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протоколы по ст. 517 КоАП РК, материалы направлены в суд.

В Караганде выявлены два нарушителя, которые еще в декабре 2022 года должны были покинуть страну, однако остались в городе. Судом принято решение о выдворении.

Фото: polisia.kz