12 граждан Шри-Ланки задержали за нарушение миграционного законодательства в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пандемии тысячи иностранцев находились на территории Казахстана, они не могли выехать. При содействии миграционной службы МВД этим людям была оказана помощь в урегулировании своего положения либо возвращении на родину. В тоже время не все иностранцы воспользовались этой возможностью, нарушая миграционное законодательство нашей страны. Для выявления злостных нарушителей миграционного законодательства, неукоснительного исполнения предусмотренных правил пребывания иностранцами МВД РК провело оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полицией проведены проверки мест компактного проживания иностранцев, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранцев, проверялся автотранспорт.

В ходе операции за 7 дней выявлено 11 906 нарушений миграционного законодательства. Из них 8 872 нарушения иностранцами сроков пребывания в стране, 2809 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами.

Вместе с тем, 564 отечественных работодателя привлечены к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы

«На строительных объектах в городе Атырау было установлено около 170 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность без соответствующего на то разрешений. Аналогичные правонарушения были выявлены в Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях», - сообщили в пресс-службе.

За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 4 987 физических и юридических лиц, за попрошайничество привлечено 42 иностранца.

«К примеру, сотрудниками миграционной службы Западно-Казахстанской области на квартире были установлены 12 граждан Шри-Ланки, находящихся в Казахстане с нарушениями сроков и которые намеревались незаконно выехать в соседнюю страну.

В отношении иностранцев судом принято решение о выдворении, а в отношении приглашающей стороны за принятие мер по своевременному выезду наложен штраф и вынесено предписание о приобретении билетов на выезд. При непринятии мер по выезду к пригласившим иностранцев финансовые средства будут взысканы в судебном порядке», - рассказали в пресс-службе МВД.

Также, по информации ведомства, вынесено 852 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Водворены в специальные приемники для принудительного выдворения 165 иностранцев. Принудительно выдворено из страны 239 иностранцев.

За нарушение миграционного законодательства возбуждено 35 уголовных правонарушений, из которых семь - за незаконное пересечение государственной границы и 28 уголовных дел - за предоставление содействия иностранцам в незаконном пребывании в нашей стране.

Задержано 68 преступников, находящихся в розыске, в том числе 9 граждан СНГ.

«К примеру, в Павлодарской области при приеме документов на определение гражданства у сотрудницы миграционной службы возникли подозрения в том, что лицо, обратившееся за государственной услугой, может находится в розыске. Полицейская подняла ориентировки по розыску преступников за последние три года, и в одной из них фигурировало данное лицо.

Об этом в оперативном порядке она сообщила сотрудникам криминальной полиции, после чего преступник был задержан. Мужчина разыскивался правоохранительными органами за двойное убийство в Омской области РФ и все это время был скотником на отдаленных отгонах Казахстана», - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в МВД РК, работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.