Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    12 ДТП из-за скота произошли в Жамбылской области в этом году

    30 Сентября 2022, 22:03

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области принимают меры, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники Меркенского отдела полиции совместно с представителями АО НК «Казавтожол» раздали владельцам нескольких крестьянских хозяйств Меркенского района 150 светоотражающих лент. Эти хозяйства расположены вблизи автомагистралей областного и республиканского значения, и зачастую оставленный без присмотра скот становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

    «Светоотражающая лента наклеивается на сельскохозяйственный скот, и так водители смогут увидеть животное в вечернее и ночное время суток. Через этот район проходит трасса республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай», здесь часто пасутся домашние животные и нередко случаются автоаварии из-за скота, свободно гуляющего по дорогам. Эта мера поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечит безопасность дорожного движения», - сообщил первый заместитель начальника Меркенского районного отдела полиции подполковник полиции Алмас Копбаев.

    «Такая практика положительно зарекомендовала себя за рубежом, - отмечают в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Анализ показывает, что основная доля дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота приходится на темное время суток, когда водители, двигающиеся на скорости, не в состоянии увидеть внезапно выбежавшее на дорогу животное. В таких случаях своевременно отреагировать и предотвратить аварию поможет использование светоотражающих элементов. Кроме того, такие ленты помогут в поиске скота в ночное время».

    С начала 2022 года в регионе зарегистрировано 12 ДТП с участием скота. Три человека погибли, 18 получили травмы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи