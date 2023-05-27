12 детских оздоровительных лагерей действуют в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 12 детских оздоровительных лагерей действуют на территории Абайской области. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления образования области Нуржан Ахметкалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Из них: 9 государственных (2 лагеря находятся на балансе других организаций, 7 лагерей подведомственны организациям образования) и 3 частных лагеря. 9 лагерей введены в эксплуатацию с 1952 по 1990 годы, 3 – в 2000 - 2021 годы. Из 12 лагерей - 9 типовых, 3 - приспособленных.

Территориально 7 лагерей находятся на территории города Семея, 5 - в сельской местности, из них 2 - при зданиях школ.

В организации летнего отдыха определены три основных направления: организация оздоровительных лагерей; охват летними мероприятиями детей (пришкольные лагеря, организации дополнительного образования), в том числе детей отдельных категорий; обеспечение безопасности детей.

«Не имеют детские лагеря Аягузский, Аксуатский, Бескарагайский и Кокпектинский районы, но отдых детей из социально-уязвимых категорий организуют в лагерях других районов и городов области. На сегодня отрабатываются вопросы проведения ремонта, обеспечения системой водоснабжения, противопожарной безопасности, благоустройства территории и другие мероприятия по организации деятельности лагерей», - заключил Нуржан Ахметкалиев.



