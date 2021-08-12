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    12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана

    12 Августа 2021, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 30 ноября - 3 декабря 2021 года в Женеве под председательством Республики Казахстан пройдет 12-ая Министерская конференция ВТО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

    В соответствии с решением Генерального совета ВТО Председателем 12-ой Министерской конференции ВТО избран Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.

    Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, в компетенцию которого входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе согласование и утверждение новых правил и дисциплин, регулирующих международную торговлю.

    В качестве ключевых вопросов 12-ой Министерской конференции ВТО, которые будут обсуждаться членами ВТО, обозначены следующие:

    1) обеспечение доступа к вакцинам и медицинским товарам для всех стран,

    2) завершение переговоров по субсидированию рыболовства,

    3) достижение прогресса в переговорах по вопросам сельского хозяйства,

    4) восстановление Механизма разрешения споров ВТО.

    Страны-члены ВТО выразили заинтересованность в успешном проведении 12-ой Министерской конференции ВТО. Решения предстоящей Министерской конференции способны внести значимый вклад в решение глобальных вызовов, включая преодоление негативных последствий пандемии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ВТО Минторговли
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