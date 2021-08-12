12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 30 ноября - 3 декабря 2021 года в Женеве под председательством Республики Казахстан пройдет 12-ая Министерская конференция ВТО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.
В соответствии с решением Генерального совета ВТО Председателем 12-ой Министерской конференции ВТО избран Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.
Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, в компетенцию которого входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе согласование и утверждение новых правил и дисциплин, регулирующих международную торговлю.
В качестве ключевых вопросов 12-ой Министерской конференции ВТО, которые будут обсуждаться членами ВТО, обозначены следующие:
1) обеспечение доступа к вакцинам и медицинским товарам для всех стран,
2) завершение переговоров по субсидированию рыболовства,
3) достижение прогресса в переговорах по вопросам сельского хозяйства,
4) восстановление Механизма разрешения споров ВТО.
Страны-члены ВТО выразили заинтересованность в успешном проведении 12-ой Министерской конференции ВТО. Решения предстоящей Министерской конференции способны внести значимый вклад в решение глобальных вызовов, включая преодоление негативных последствий пандемии.