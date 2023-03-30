116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городе Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник и Солнышко силами и средствами ДЧС Актюбинской области заблаговременно эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

На месте задействованы силы и средства местных исполнительных органов, спасательных подразделений, в/ч 6655 НГ МВД РК.

«Снег, который идет со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала, и в связи с теплой погодой сегодня объем воды в реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы вода не прошла в дома», - сообщил аким города Актобе Мурат Журебеков.

Органами полиции организована охрана общественного порядка.

Силами и средствами национальной гвардии проведена укладка 300 мешкотар с инертным материалом у придомовых территорий.





Акиматом города Актобе развернуто 3 пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек размещены у родственников.

Напомним, что 30 марта 2023 года в связи с повышением уровня реки Каргала подтоплены дачные участки садоводческих коллективов Каргалинка, Нефтяник, Солнышко.



