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    • 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    9 Августа 2022 08:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая, из них:
    в городе Нур-Султане – 335,
    в городе Алматы – 200,
    в городе Шымкенте – 9,
    в Акмолинской области – 65,
    в Актюбинской области – 13,
    в Алматинской области – 17,
    в Жетысуской области - 40,
    в Атырауской области – 7,
    в ВКО – 17,
    в Абайской области - 27,
    в Жамбылской области – 23,
    в ЗКО – 34,
    в Карагандинской области – 197,
    в Улытауской области - 17,
    в Костанайской области – 8,
    в Кызылординской области – 13,
    в Мангистауской области – 8,
    в Павлодарской области – 80,
    в СКО – 11,
    в Туркестанской области – 7.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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