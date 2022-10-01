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    110-летие отметила павлодарка в День пожилых

    1 Октября 2022, 17:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Еще одна горожанка сегодня встретила сотый день рождения. С двойным праздником долгожительниц поздравил города поздравил аким Павлодара Асаин Байханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    На своей странице в Instagram он рассказал, что Кульжамиля Ахмедьянова – многодетная мама, вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла – одна из старейших долгожительниц города, 1 октября ей исполнилось 110 лет.

    «В 10 лет осталась без мамы и с этого возраста началась ее трудовая жизнь. Будучи совсем юной, она косила сено, возила на волах солярку в поле, выполняла много другой непосильной работы. В дальнейшем работала на шахте на руднике. Кульжамиля-апа воспитала восьмерых детей, имеет 10 внуков, семерых правнуков и двоих праправнуков», - написал Асаин Байханов.

    Он добавил, что долгожительница, труженица тыла Қымбат Шерматова сегодня также справляет свой юбилей, ей исполняется 100 лет. Кымба- апа всю жизнь проработала в селе, обрабатывала поля, собирала урожай. Она воспитала троих дочерей, подаривших ей 11 внуков, 17 правнуков, которые очень любят свою бабушку и всегда рядом с ней!

    Аким города поблагодарил старшее поколение за труд, за возможность, которую они дали будущим поколениям расти и строить свое будущее.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Юбилей Дата Видео Общество Павлодар
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