Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    11 тысяч километров автодорог отремонтируют в этому году в Казахстане

    28 Марта 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков сообщил, что в текущем году планируется охватить строительно-монтажными работами 11 тысяч км автодорог общего пользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно озвученным данным, из них 7 тысяч км республиканской сети и 4 тысяч км местной сети.

    По республиканской сети будут продолжены работы по строительству и реконструкции 3,6 тысяч км, из которых планируется завершить 856 км.

    «Капитальным и средним ремонтом будет охвачено 3,4 тысяч км. На местной сети охват всеми видами ремонта составит 4 тысяч км, из которых будут завершены 3 тысяч км. По итогам года доля дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 92% по республиканской сети и 87% по местной сети», - заверил Амангельды Беков с ходе брифинга с СЦК.

    По данным ведомства, работы по реконструкции ведутся на 17 проектах, охватом 3,6 тысяч км со сроком реализации до 2024 года.

    Ранее сообщалось, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    Три школы построят в Глубоковском районе ВКО
    Более 200 млрд тенге выделят в 2023 году на ремонт автодорог
    Участок улицы Монкеулы перекроют на ремонт в Астане
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Новости партнеров