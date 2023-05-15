Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    11 сотрудников КНБ привлекаются по делу о январских событиях

    15 Мая 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день к уголовной ответственности по январским событиям привлекается 11 сотрудников КНБ. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в КНБ к уголовной ответственности привлекается 11 сотрудников. Следствие по некоторым делам закончено, привлечены к уголовной ответственности, это касается уголовного преследования (по январским событиям)», - сказал Марат Колкобаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

    Он также сообщил, была ли проведена «чистка» в рядах сотрудников Комитета национальной безопасности после январских событий.

    «Наряду с этим Комитетом национальной безопасности сразу же после январских событий было проведено большое служебное расследование, внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе касательно наделения ответственностью должностных лиц. В то же время законопроектом вносятся определенные поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм и определенный алгоритм действий каждого должностного лица», - добавил Марат Колкобаев.

    Отметим, что сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан».

    Автор:

    Серик Сабеков

    КНБ Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Дархана Дильманова еще не дошло в суд – КНБ
    Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ
    Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
    4 Часть облицовки обрушилась в одном из ЖК Алматы из-за ветра
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 регионах Казахстана
    Новости партнеров