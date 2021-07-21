11 погорельцев в Риддере получили ключи от новых домов

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Два месяца назад аким ВКО Даниал Ахметов поручил построить для погорельцев в Риддере, потерявших свои дома в результате лесного пожара, новое жилье, передает МИА «Казинформ».

К работе по строительству жилья в мае приступили пять подрядных организаций – ТОО «ОблшыгысЖол», ТОО «ВК Инвест Компани, ТОО «QK Sunqar», ТОО «Востовзрывпром», ТОО «Казпрофстрой Холдинг». Они должны возвести 32 одноэтажных однотипных дома, в едином архитектурном стиле, в соответствии с утвержденным эскизным проектом.

24 мая Риддер в ходе рабочей поездки посетил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, который поручил закончить строительство домов до 15 августа текущего года. Однако благодаря наращенным темпам строителям удалось пойти на опережение сроков. В настоящий момент закончено возведение 12 жилых домов.

Заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов совместно с представителями компаний ТОО «ОблшыгысЖол» и ТОО «ВК Инвест Компани» вручили ключи от новых домов 11 погорельцам и одной многодетной семье, которая стоит первая в очереди на получение жилья с 2014 года. В подарок жильцам новых домов от подрядных организаций были установлены кухонные гарнитуры.

«В мае наши земляки оказались в страшной ситуации, которую нельзя пожелать никому. В те дни глава региона заверил жителей Риддера, что никто не останется один на один со своей бедой. Сегодня мы видим подтверждение этих слов. Строители области пошли на опережение сроков, и новый третий микрорайон «Ботаника» уже практически готов. Пусть он станет украшением Риддера. Желаю, чтоб в ваших новых домах всегда царило благополучие», – поздравил новосельцев Азамат Мухамедчинов.

В остальных домах сейчас продолжаются отделочные работы, одновременно проводится благоустройство микрорайона, асфальтирование дорог. В скором времени здесь появится футбольное поле, спортивные и детские площадки, чтобы жители микрорайона «Ботаника» жили в новых домах в полном комфорте.

Сами жители Риддера, пострадавшие от пожара, отмечают, что никто не ожидал, что уже так скоро получится заселиться в новые дома. Особые слова благодарности погорельцы выражают Главе Государства Касым-Жомарту Токаеву за огромную оказанную помощь.

«После того, как огонь уничтожил наши дома, Президент поручил Правительству оказать нам помощь, и взял ситуацию под свой контроль. Когда нам сообщили, что уже можно заселяться, мы были очень рады. Не ожидали, думали, что только в августе получится. Для нас большое подспорье, что дома построили в такой короткий срок, ведь уже скоро нужно подготавливаться к зиме. Самое главное – у нас теперь есть своя крыша над головой. Мы очень благодарны Президенту за то, что он не оставил нас один на один с нашей трагедией. Также выражаем благодарность акиму ВКО и строителям области», – сказала пострадавшая от пожара жительница Риддера Людмила Тайлакова.

Ожидается, что остальные 20 жителей Риддера смогут получить ключи от своего нового жилья раньше 15 августа.

Напомним, в Риддере впоследствии лесного пожара 11 мая была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Площадь возгорания составила 298 гектаров, из них 283 гектара – лесной фонд. Пожаром было охвачено пять улиц, где располагалось 59 жилых домов, 31 дом был уничтожен полностью.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере, призвал объединить усилия для того, чтобы помочь погорельцам. Тогда жители Риддера поняли, что они не остаются один на один со своей бедой.

Гуманитарная помощь для пострадавших поступала со всех городов и районов Восточного Казахстана, городов Павлодар и Шымкент, областной мечети, региональной Палаты предпринимателей, общественных объединений страны. Красный Полумесяц Казахстана совместно с Фондом Булата Утемуратова оказал финансовую помощь 30 пострадавшим семьям на общую сумму 30 млн тенге. Компания ТОО «Казцинк» выплатила каждой семье по 1 млн тенге, а своим работникам по 2 млн тенге. Кроме того, пострадавшие начали получать компенсационные выплаты в общей сумме 77 млн тенге.