11 новых предприятий откроют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сформирован инвестиционный пул из 52 проектов. Открытие новых предприятий позволит создать 12 тысяч постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ».

О новых инвестпроектах аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК.

«Одиннадцать проектов будут запущены в этом году, из которых три с иностранным участием. Будет создано 2179 рабочих мест. На сегодняшний день один проект уже запущен», – сказал глава региона.

Один из проектов этого года – строительство завода по выпуску бытовой техники в Сарани. Здесь трудоустроят более тысячи человек.

В Карагандинской области уделяется повышенное внимание развитию моногородов. Так, расширяется индустриальная зона Saran. Благодаря этому появятся шесть тысяч рабочих мест.

В список моногородов региона вошёл Балхаш. Разработан комплексный пятилетний план по развитию города, включающий 66 мероприятий. Основная задача – раскрыть потенциал Балхаша и сделать его привлекательным для местных и зарубежных туристов.