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    11 новых предприятий откроют в Карагандинской области

    24 Мая 2023, 13:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сформирован инвестиционный пул из 52 проектов. Открытие новых предприятий позволит создать 12 тысяч постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ».

    О новых инвестпроектах аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК.

    «Одиннадцать проектов будут запущены в этом году, из которых три с иностранным участием. Будет создано 2179 рабочих мест. На сегодняшний день один проект уже запущен», – сказал глава региона.


    Один из проектов этого года – строительство завода по выпуску бытовой техники в Сарани. Здесь трудоустроят более тысячи человек.

    В Карагандинской области уделяется повышенное внимание развитию моногородов. Так, расширяется индустриальная зона Saran. Благодаря этому появятся шесть тысяч рабочих мест.

    В список моногородов региона вошёл Балхаш. Разработан комплексный пятилетний план по развитию города, включающий 66 мероприятий. Основная задача – раскрыть потенциал Балхаша и сделать его привлекательным для местных и зарубежных туристов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Экономика
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