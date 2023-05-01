Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    11 человек погибли в результате утечки газа на севере Индии

    1 Мая 2023, 00:40

    НЬЮ-ДЕЛИ.КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 11 человек погибли в результате утечки газа на севере Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Среди погибших в портовом городе Лудхиана в штате Пенджаб женщины и дети. Несколько человек были найдены без сознания в своих домах.Четверо проходят лечение в больнице.

    Район был оцеплен, жителей эвакуировали после массовых жалоб на проблему с дыханием. Источник утечки пока не ясен. Газ мог распространиться из люков. Местные власти сообщили, что намерены взять пробы из люков. Возможно что какое-то химическое вещество прореагировало с метаном в люках.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    30 человек погибли в результате межэтнических столкновений в Индии
    Глава МИД Казахстана провел двусторонние переговоры в рамках СМИД ШОС
    Индия нарастила закупки нефти из РФ и поставки в Европу - СМИ
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров