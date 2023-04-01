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    11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

    1 Апреля 2023, 00:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    31 марта в Усть-Каменогорске по улице Астана произошел пожар в пятиэтажном доме. На третьем этаже огнем была охвачена квартира. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО. В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина, ей помог выйти помощник начальника специализированного отряда ДЧС Нуртас Нурсеитов. Одновременно из квартир дома эвакуированы 10 человек, которых пожарные разместили в теплом автомобиле «Вахта».

    В квартире горела мебель, личные вещи, а также огонь охватил балкон и частично обшивку балкона соседей. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован на общей площади 33 кв.м.

    Всего в ликвидации были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС.

    По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при курении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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