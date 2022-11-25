Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    11,7 трлн тенге налоговых поступлений поступило в госбюджет за 10 месяцев

    25 Ноября 2022, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022г. исполнен на 103,4%. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    При плане 11 316,8 млрд тенге поступило 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза или на 3 400,2 млрд тенге, в том числе:

    - республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7 867,3 млрд тенге поступило 7 956,6 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза или на 2 518,5 млрд тенге.

    - местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3 449,5 млрд тенге поступило 3 742,2 млрд тенге, с перевыполнением на 292,8 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021г. на 30,8% или на 881,7 млрд тенге.

    В сравнении с аналогичным периодом 2021г. наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из 3-х стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства на 57,2%, КПН на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС на 16,9%.

    На рост поступлений повлияли следующие факторы.

    За 10 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 46,9%, цинк на 21,9%, алюминий на 13,9%, и золото на 0,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 мес. 2021г. – 61,5$ за 1 тонну, 10 мес. 2022г. – 88,0$ за 1 тонну).

    Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев т.г. увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт на 32,5%).

    Оборот по реализации за 10 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,0% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге).
    Минфин РК Налоги Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Финансирование на новую ипотечную программу не предусмотрели на 2023 год
    Более 120 млрд тенге выделили на проект «Ауыл-ел бесігі» в РК
    Среди казахстанских школьников проведут олимпиаду по финансовой безопасности
    Поправки в Налоговый кодекс принял Сенат
    Популярное
    1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
    2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
    3 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
    4 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
    5 Криминального авторитета, лидера и участника ОПГ задержали в столице
    Новости партнеров