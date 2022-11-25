11,7 трлн тенге налоговых поступлений поступило в госбюджет за 10 месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022г. исполнен на 103,4%. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

При плане 11 316,8 млрд тенге поступило 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза или на 3 400,2 млрд тенге, в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7 867,3 млрд тенге поступило 7 956,6 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза или на 2 518,5 млрд тенге.

- местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3 449,5 млрд тенге поступило 3 742,2 млрд тенге, с перевыполнением на 292,8 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021г. на 30,8% или на 881,7 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021г. наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из 3-х стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства на 57,2%, КПН на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС на 16,9%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 10 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 46,9%, цинк на 21,9%, алюминий на 13,9%, и золото на 0,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 мес. 2021г. – 61,5$ за 1 тонну, 10 мес. 2022г. – 88,0$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев т.г. увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт на 32,5%).

Оборот по реализации за 10 месяцев 2022г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,0% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге).