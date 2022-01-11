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    1060 обращений по поводу завышенных цен поступило за три дня в call-центр АЗРК

    11 Января 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 11 января 2022 года по «горячей линии» приема обращений по поводу завышенных цен на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси Агентства по защите и развитию конкуренции принято 1060 обращений граждан. Более 70% от всего количества звонков поступило от жителей Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗРК.

    АЗРК сообщает, что все обращения, поступившие на «горячую линию», изучаются и по каждому проводится соответствующая работа совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами.

    Основной объем жалоб за эти дни поступил на повышение цен на продукты питания, качество продуктов ( продается просроченный товар ), недобросовестность продавцов ( стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках ). Жители отдельных районов Алматы жалуются на отсутствие продовольственных товаров.

    Также зафиксированы жалобы на повышение цен на баллонный газ ( Нур-Султан, Экибастуз, Усть-Каменогорск, Алматинская, Туркестанская, Карагандинская области ), бензин марки АИ-92 ( Караганда, Атырау, Алматинская, Жамбылская области ), дизтопливо ( Нур-Султан, Павлодар ) услуги такси ( Нур-Султан, Туркестанская область ).

    Для большей оперативности реагирования АЗРК просит всех, кто обращается с жалобами, сообщать название и адреса торговых объектов, автозаправок, госномера автомобилей такси, наименование продукта, на который повысили цены, и любую другую информацию, подтверждающую факт повышения цены. По возможности направлять чеки, скриншоты оплаты, суммы заказа такси и так далее.

    Автор:

    Экономика Цены и тарифы АЗРК ЧП-2022
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