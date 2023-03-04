Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    106 узбекистанцев эвакуировали из снежных заносов в Актюбинской области

    4 Марта 2023, 13:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за минувшие сутки были спасены из снежных заносов 9 и эвакуированы 106 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным регионального ДЧС, за сутки на территории 7 районов Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий - гололедом, метелью и закрытием дорог - на автомобильных дорогах скопилось 15 легковых автомобилей, 366 грузовых и 7 пассажирских автобусов.

    В частности, на трассе Самара-Шымкент застряли 2 автобуса с узбекистанцами. Спасатели эвакуировали 106 человек.

    «3 марта 2023 года в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на трассе «Самара-Шымкент» в связи с перекрытием дороги остановлены 2 автобуса, имеется необходимость в эвакуации пассажиров. Силами спасателей были эвакуированы 106 граждан Узбекистана, которые были размещены в мечети села Айтеке би. В Мугалжарском районе, в 60 километрах от районного центра, 24-летней беременной женщине по состоянию здоровья потребовалась госпитализация в город Кандыагаш. Спасатели доставили ее в больницу Кандыагаша», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Узбекистан МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские полицейские спасли трехлетнего ребенка
    В Караганде водитель автобуса сошел с маршрута ради спасения пассажирки
    Мужчину от прыжка с крыши пятиэтажки спасли полицейские Экибастуза
    Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров