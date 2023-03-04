106 узбекистанцев эвакуировали из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за минувшие сутки были спасены из снежных заносов 9 и эвакуированы 106 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным регионального ДЧС, за сутки на территории 7 районов Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий - гололедом, метелью и закрытием дорог - на автомобильных дорогах скопилось 15 легковых автомобилей, 366 грузовых и 7 пассажирских автобусов.

В частности, на трассе Самара-Шымкент застряли 2 автобуса с узбекистанцами. Спасатели эвакуировали 106 человек.

«3 марта 2023 года в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на трассе «Самара-Шымкент» в связи с перекрытием дороги остановлены 2 автобуса, имеется необходимость в эвакуации пассажиров. Силами спасателей были эвакуированы 106 граждан Узбекистана, которые были размещены в мечети села Айтеке би. В Мугалжарском районе, в 60 километрах от районного центра, 24-летней беременной женщине по состоянию здоровья потребовалась госпитализация в город Кандыагаш. Спасатели доставили ее в больницу Кандыагаша», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.



