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    101 год исполнился ветерану войны в СКО

    10 Мая 2021, 20:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня полицейские Северо-Казахстанской области организовали концерт во дворе дома ветерана войны. Никите Герасимовичу Семенову исполнился 101 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, поздравить ветерана приехал глава ведомства Марат Тулебаев. Ветеран вышел во двор, где специально для него стражи порядка подготовили праздничную программу.

    Никита Семенов родился 10 мая 1920 года в Рязанской области. В 1940-м году его призвали на воинскую службу в город Свердловск. После окончания снайперской школы попал на фронт. В составе 260-го полка НКВД участвовал в обороне Москвы. За четыре месяца войны стал опытным стрелком, уничтожал таких же снайперов с вражеской стороны. День Победы встретил в Эстонии. Награжден боевыми медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и многими другими.

    Демобилизовался в 1947-м году. Приехал в Казахстан, где встретил свою единственную и дорогую Юлию, с которой прожил почти шестьдесят лет.

    В мирное время четверть века отслужил в милиции. Поступил на службу в Астраханский райотдел милиции Целиноградской области. Стал начальником паспортного стола. На пенсию вышел в звании капитана милиции.

    «Несмотря на преклонный возраст, Никита Герасимович остается активным участником деятельности департамента. Он лично принимал участие в «Уроке мужества», который прошел в стенах музея областного полицейского ведомства для молодых сотрудников», - отметили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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