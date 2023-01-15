Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

    15 Января 2023, 19:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане первую дозу вакцины от коронавируса получили 21,4 млн человек, или 100 % взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день в стране использовано 74 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 21,4 млн человек, второй дозой привилось 18,6 млн, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 11,1 млн. Бустерную дозу получили 22,7 млн узбекистанцев.

    «Показатель вакцинации первой дозой составляет 100 % по сравнению с плановой вакцинацией», - сообщает Минздрав РУ.

    В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано более 2,8 млн доз вакцины, в том числе первой дозой привито 1,2 млн детей, второй дозой – 1 млн, и бустерной дозой – 506 тысяч подростков.

    Ранее сообщалось, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Вакцинация осуществляется препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ
    Как уберечь ребенка от коклюша - санврачи СКО
    ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
    Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров