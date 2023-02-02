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    100 тысяч гектаров леса на высохшем дне Арала высадят в Узбекистане в 2023 году

    2 Февраля 2023, 19:50

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в течение 2023 года на высохшем дне Аральского моря планируется высадить 100 тысяч гектаров лесных насаждений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, на дне осушенного моря начался очередной сезон по возделыванию пустынных растений, которые препятствуют выбросу вредоносных солей и пыли из высохшего водоёма. Для проведения работ задействованы самолёты, дельтапланы, сотни единиц сельскохозяйственной техники. В высадке лесов участвуют тысячи специалистов.

    Программа по высадке растений на дне Аральского моря была запущена в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. За истекший период МЧС и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала было высажено 1,62 млн гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.

    «В течение 2023 года на Аралкумах планируется высадить ещё 100 тысяч гектаров лесных насаждений», - сообщает МЧС Узбекистана.


    Фото: fvv.uz

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Экология Узбекистан Мировые новости Аральское море
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